“È vero | siamo in un resort incredibile ma se fossero vacanze staremmo proprio male | sempre col cellurare in mano “ | l’ex tronista-influencer di Uomini e Donne risponde alle critiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Teresa Langella e Andrea Dal Corso convoleranno presto a nozze e in questi giorni sono alla ricerca della location, ricerca che non mancano di condividere sui social. “Ma statein vacanza? Non ce l’avete una vita vera?“, scrivono i commentatori. E Langella ha deciso dire: “Non è per far polemica, anche perché ad oggi a volte ancora ci rimango. Poi, però, mi viene da sorridere. Non mi resta che fare questo quando leggo il messaggino solito standard ormai oltre 4 anni ‘in vacanza. Posso dirvi la verità? Se tutte lecosì. Perennemente con un cellulare in“.die ...