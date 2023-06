Dumfries | «Io amo l’Inter! Ma i giocatori vanno e vengono | vedremo»

(Di sabato 17 giugno 2023)in un’intervista rilasciata su Sky ha parlato dei suoi due anni all’Inter, ma non è sicuro riguardo il mercato e il suo futuro. FUTURO INCERTO – Denzelama i colori nerazzurri, ma è incerto riguardo il suo futuro: «Sono molto orgoglioso di giocare per l’Inter, questi due anni sono stati fantastici. Oggi però il calcio è molto dinamico: i. Io non ho motivi per andare via. Amo l’Inter, ma come ho detto prima bisogna vedere cosa accadrà». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Al 42' sarebbe rigore per intervento di Zaccagni su Denzel, Fabbri fa proseguire e il VAR ... in Verona - Napoli mi aveva convinto, non loper come si pone in campo ma mi ha convinto. Non ...Al 42' sarebbe rigore per intervento di Zaccagni su Denzel, Fabbri fa proseguire e il VAR ... in Verona - Napoli mi aveva convinto, non loper come si pone in campo ma mi ha convinto. Non ...

Dumfries: "Amo l'Inter, non ho motivi per andare via, ma bisogna vedere cosa accadrà" GianlucaDiMarzio.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A margine della conferenza stampa odierna, Denzel Dumfries si è anche fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport dal prato dello stadio di Enschede, dove ha toccato anche il tema del ...