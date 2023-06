Due ex protagoniste di Amici insieme dopo 22 anni | la dolce dedica su Instagram

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 17 giugno 2023)22due ex grandididi Maria De Filippi tornanosui social: laè dolcissima. Negliil programma di Mediaset ha lanciato tantissimi artisti, ma mai come quelli della prima stagione che sono diventati iconici, anche se poi non si sono più visti in scena.22, sono ancora molto legate!(Fotoufficiale)- GranTennisToscana.itQuando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi c’era il grandissimo entusiasmo della novità, un po’ lo stesso effetto che visse il Grande Fratello. Eravamo agli albori di internet, quando ancora la televisione faceva da padrona nelle nostre case. E molti di quei personaggi, sebbene non abbiano trovato ...