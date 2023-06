“Dove sei | mondo bello” | l’ultimo romanzo di Sally Rooney

Mia madre era originaria della borgataavevamo la casa, poco lontano dalla caserma. Mio padre ... "Quella del 1977 mi sorprese nel locale con i miei figli dimesi e quattro anni. Mi ricordo ...'Praticamente in tutti i settorile nostre unità stanno attaccando nel Sud, hanno registrato ... non in, come impone lo standard. Ma Reznikov pensa anche che Kiev riceverà i caccia americani ...... impegnato in un'iniziativa che appare ai più velleitaria, ha come seconda tappa la Russia,... L'eventualità sembra in ogni caso più che remota, visto che difficilmente i rappresentanti dei...

Dove sei, piccolo Giulio Mangialibri

"E’ tempo di togliere alle regioni una competenza che produce solo maggiori costi e disservizi per i cittadini" ...