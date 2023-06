Dopo Putin anche Erdogan commemora Berlusconi | ' Era un grande amico'

Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa , vola a San Pietroburgo per incontrare Vladimiril meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano di pace pensato da un gruppo di Paesi africani, dalla città russa arriva un'apertura alle trattative di pace. Questa ...Cosìanche Erdogan elogia Silvio Berlusconi. "Abbiamo incontrato Berlusconi a Roma, abbiamo avuto un'ampia discussione dalle relazioni Turchia - Italia fino alle questioni dell'Unione ...Ma questo vieneche la "terapia di conversione" è già diventata pratica comune in alcune ... Nella Russia di, del resto, un'idea malsana di tradizionalismo si applica anche al ruolo della ...

L'ascesa di Prigozhin e il dopo-Putin. Fantascenari russi Formiche.net

Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, vola a San Pietroburgo per incontrare Vladimir Putin, dopo il meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano di pace pe ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...