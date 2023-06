Donne in cammino | viaggi a piedi per ritrovare la pace

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 giugno 2023) Camminare come gesto rivoluzionario, per mettersi in marcia, per lasciare andare qualcosa o anche solo per godersi il bello di uno, alla giusta velocità, quella dei nostri. Il tour operator Destinazione umana organizzainnon solo fisicamente, con il supporto di una psicologa