Domani a Torino sarà ricordato il soldato montemesolino Michele Padula

(Di sabato 17 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano, in occasione dell’undicesimo anniversario della morte del Caporal maggiore dell’Esercito Italiano, morto in Kosovo il 18 giugno 2012. A ricordarlo saranno musicisti e poeti al “Concertino dal Balconcino”, evento artistico musicale dedicato ai cittadini di Leposavic in Serbia, da 18 giorni riuniti in una protesta pacifica, dopo oltre 20 anni di occupazione e filo spinato. In occasione di questo evento che vede tra gli organizzatori la musicista montemesolina Daria Spada, un pensierorivolto ache, come si legge sulla bacheca dell’evento, è un ragazzo morto per la Pace lontano da casa. Si esibiranno: Paolo Rigotto pianista cantautore, Franky Laforgue sassofonista, Hook In The Ears ...