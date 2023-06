Docenti dello straordinario bis | date anche a noi la possibilità di essere abilitati ed avere il ruolo Lettera

...fa il percorso legislativo che avrebbe trasformato le scuole da semplici organi periferici...dell'articolo troviamo persino scritto che "l'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di,...... che oggi invece è a caricoStato. Ma qual è lo spirito di questa assicurazione Rientra in quell'insieme di riforme che abbiamo avviato per ridare autorevolezza in: sin dall'inizio ......schema di decreto legge "Pubblica Amministrazione 2" che contiene, fra le altre misure, anche la modifica delle percentuali con cui verranno ripartiti, nei prossimi concorsi perIRC, i ...

Sono passati oltre sette mesi dall’insediamento del professore Giuseppe Valditara al ministero dell’Istruzione e del Merito: La Tecnica della Scuola lo ha incontrato per fare il punto della situazione ...dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legge “Pubblica Amministrazione 2” che contiene, fra le altre misure, anche la modifica delle percentuali con cui verranno ...