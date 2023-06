Disney+ in crisi | aumenteranno i prezzi degli abbonamenti?

Leggi su consumatore

(Di sabato 17 giugno 2023) Tremache non solo non riesce ad ingranare ma anzi è nel pieno di unanon indifferente:gliper far fronte all’emergenza? Grossi cambiamenti per. La casa statunitense più amata da grandi e piccini si trova di fronte a una rivoluzione interna attuata ormai già da un po’ e che L'articolo proviene da Consumatore.com.