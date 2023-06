DIRETTA F1 | GP Canada 2023 LIVE | qualifiche e griglia di partenza in tempo reale

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP3 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio del, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, si inizierà a fare sul serio, con i cronometri che diventeranno i protagonisti della giornata con la caccia alla pole position. Si inizierà alle ore 22.00 italiane (le ore 16.00 locali) con la Q1, mentre la Q3 andrà a decidere il poleman sulla pista del Quebec. Per quanto visto nella giornata di ieri, e nella terza sessione di prove libere disputata nella mattinata canadese, l’equilibrio regna sovrano, molto più che in altre occasioni. La Red Bull, come ...

F1 Montreal, ladelle PL3 Qui potete rileggere tutta lascritta delle PL3 di Montreal. Il programma A partire da questa serata si farà sul serio, con le qualifiche previste alle 22. ...18:00 GP, FP3: Live timing Fan di Autosprint, è il momento del terzo turno di prove libere del GP del. Segui qui la tabella dei tempi. Libere 3 Luogo: Circuito di Montreal 18:11 GP, il recap del venerdì In attesa che le monoposto scendano in pista, ripassiamo un po' cosa è successo nelle ...01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato allascritta della terza sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari in gran forma Nelle PL2 in testa alla classifica si sono posizionati ...

F1 GP Canada 2023: Orari diretta TV Sky e TV8 - Formula 1 Automoto.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca della FP3 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio del Ca ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Appuntamento alle 22.00 per le qualifiche. La nostra DIRETTA LIVE delle FP3 finisce qui. Grazie per averci seguito e a più tardi. 19.29 Si chiude con il ...