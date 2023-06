DIRETTA F1 | GP Canada 2023 LIVE | prende il via la Q1 | sarà una caccia alla pole position bagnata!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 minuti: bandiera giin pista! Zhou è fermo a bordo pista. Si rischia subito la bandiera rossa? -16 minuti: i piloti iniziano a lanciarsi, si parte con la Q1! Problemi per Zhou che annuncia noiemacchina in un team radio -17 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo il tempo a disposizione e, soprattutto, mettere a segno un crono nel caso torni la pioggia che, al momento, se n’è andata 22.00 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA Q1 DEL GP DEL!!!!!! 21.58 Pochi istanti e si parte! Clima autunnale a Montreal. 16° per l’aria, 18° sull’asfalto e pioggia leggera. Condizioni da intermedie se non si andrà a peggiorare… 21.56 Il primo rivale per la, come sempre, Charles Leclerc. La Ferrari sembra in ...