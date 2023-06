DIRETTA F1 | GP Canada 2023 LIVE | Hamilton e Russell in vetta alla FP2 | 3° Sainz e 5° Leclerc bene sul passo

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.03 Rientrano tutti ai box, piove troppo, impossibile fare una prova di partenza adeguata. 00.02 Nel frattempo alcuni piloti, tra cui Alonso e, tornano in pista per provare la partenza. Piove, però, tantissimo a Montreal. C’è anchesul circuito. 00.01 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:13.718 5 2 GeorgeMercedes+0.027 63 CarlosFerrari+0.126 7 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.326 65 CharlesFerrari+0.376 7 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.424 5 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.502 8 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.532 7 9 Lance STROLL Aston Martin+0.701 6 10 Pierre GASLY Alpine+0.759 5 11 Oscar PIASTRI McLaren+0.815 8 12 Kevin MAGNUSSEN ...

22:33 GP, live timing prove libere due Fan di Autosprint eccoci qui per il secondo turno di libere, che vi racconteremo minuto per minuto libere - 2 Luogo: Circuito di Montreal01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato allascritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari a caccia di risposte La scuderia di Maranello cerca di rialzare la ...Le prove libere del GP dela Montreal 2023 di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario estreaming della prima giornata sulla pista nordamericana in cui si tiene l'ottavo ...

LIVE Formula 1 GP Canada, prove libere in diretta: Fp2 in corso Fanpage.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP del Canada - Numeri e statistiche GP del Canada Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LI ...Dopo una prima sessione sfortunata, eccoci pronti per raccontarvi il secondo turno di libere Fan di Autosprint eccoci qui per il secondo turno di libere, che vi racconteremo minuto per minuto ...