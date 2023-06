“Dio salvi la regina” | da Biden ennesima uscita “bizzarra” La gaffe è subito virale video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 giugno 2023) Una? Un momento di confusione? Una risposta al pubblico, come ha sostenuto la Casa Bianca? Certo è che il “God save the Queen” con cui Joeha concluso il suo intervento al National Safer Communities Summit in Connecticut, dopo aver parlato per una trentina di minuti della legge sulle armi, è apparso ai più un’piuttosto “”, come hanno sottolineato tanto la stampa Usa quanto quella britannica, dando conto anche della “confusione” che la scena, immortalata in unpresto diventato, ha sto nella platea. La spiegazione della Casa Bianca: “Nessunarispondeva a qualcuno tra la folla” La Casa Bianca, per bocca della vice segretaria alla stampa Olivia Dalton, ha detto ai giornalisti che ...