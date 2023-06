Dimenticato per 8 ore Bimbo di 3 anni lasciato sullo scuolabus

(Di sabato 17 giugno 2023) Per fortuna ora ilsta meglio: l'operatrice responsabile è stata sollevata dal proprio incarico

... uno di acqua piovana, un lavatoio ristrutturato dall'amministrazione comunale, e uno fornoil ... in quanto era un rione un pòessendo più vicino al territorio varesino che indunese " ...... 'Brescia Photo Festival': eventi e mostre fotografiche fino al 27 agosto Ma ho amato sopra ogni altro il pugile suonato delRomeo Gregori , che acquistaime quarant'anni fa, quando ...La Bronco nascela vita all'aria aperta e, se hail'apribottiglie, nessun problema: la soluzione la trovi nel montante del bagagliaio. Negli Stati Uniti, dove l'offerta di ...

Campli (Teramo), bambino di 3 anni "dimenticato per 8 ore sullo scuolabus": disidratato, ma sta bene TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il difensore brasiliano, tra i protagonisti della storica vittoria giallorossa, celebra l'anniversario del successo ...