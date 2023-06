“Diamo voce a giovani e precari Il governo deve ascoltarci” Parla il capogruppo M5S alla Camera | Silvestri | “Subito il salario minimo | bisogna dare dignità al lavoro”

(Di sabato 17 giugno 2023) In piazza contro ilMeloni. Contro laetà. Contro l’invio di nuove armi all’Ucraina. Contro le politiche della maggioranza di centrodestra che colpisce soprattutto i più deboli. Il Movimento 5 Stelle manifesta a Roma per far sentire la propriaale per chiedere un passo indietro sul decreto. E lo fa aprendo il palco anchesocietà civile, ai cittadini e a coloro i quali vivono quotidianamente sulla propria pelle laetà. “Vogliamo portare sul palco il Paese reale”, spiega ilpentastellato, Francesco. Uscendo dalle aulementari e portando la protesta anche nelle piazze, sui media, in occasione di convegni ...

Io la penso come Silvio e come il Santo Padre, solo che la nostrain Europa è minoritaria. L'... Istruiamo bambini ucraini in 1.200 nostre scuole,borse di studio a studenti ucraini'. 'Noi ...... ma siamo anche consapevoli che la capitale d'Italia abbia un respiro internazionale e, dunque, informiamo su quanto succede nel mondo o, per esempio,alle comunità straniere che vivono ...Io la penso come Silvio e come il Santo Padre, solo che la nostrain Europa è minoritaria. L'... Istruiamo bambini ucraini in 1.200 nostre scuole,borse di studio a studenti ucraini. Noi ...