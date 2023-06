Detenzione di materiale pornografico e atti sessuali con minorenne | 43enne in carcere

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno rintracciato e arrestato presso la sua abitazione in via Antonino Pio, unnapoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 13 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. E’ stato condannato alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per i reati dio accesso acon, commessi a Napoli e Maglie nel 2013. L'articolo proviene da Anteprima24.it.