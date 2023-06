Dentro il Subbuteo | dove i campioni siamo sempre noi 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 giugno 2023) C’è un calcio in cui l’Italia è rimasta ancora agli anni Ottanta, nel senso buono del termine. “Quando i migliori giocatori stranieri volevano tutti venire nella nostra Serie A”, spiega Marco Lamberti all’Adnkronos. “E oggi nelè lo stesso”. A Roma l’anno scorso, il commissario tecnico ha guidato la Nazionale Open al sedicesimo trionfo mondiale. Su 23 edizioni complessive. Un dominio totale, suggellato da una pioggia di medaglie – altri 8 ori soltanto nel 2022 – in ogni categoria: dalle ragazze alle giovanili, dai ‘veteran’ ai tornei individuali. Quest’estate fari puntati sull’Europeo, a Gibilterra il prossimo settembre. Inutile dire chi sono i favoriti. Ma danasce questa silenziosa supremazia, all’interno di un gioco che nel tempo s’è fatto sport? Perché noi tutti abbiamo in mente il fascino un po’ rétro dei calciatori mossi a colpetti ...