"Degrado dell'etica pubblica". Da Conte altri insulti a Berlusconi

E sono quei recinti che hanno permesso il plebiscito fittizio'attuale compagine di maggioranza ...fortuna c'è una parte di cittadinanza responsabile che opera e viaggia in senso opposto al...E nessuno ci può impedire di continuare la nostra parabola politica dove a fondamento della stessa non ci può essere chi ha contribuito al'etica pubblica'.... che assieme a me nei giorni scorsi hanno constatato, purtroppo, lo stato didi una delle ... Anche la pulizia'area giochi lascia a desiderare, ma a destare preoccupazione sono in ...

Roma, degrado e abbandono in piazza dell'Acquedotto Alessandrino. La denuncia dei comitati: «C'è pericolo ovun leggo.it

L'ex presidente del Consiglio non si tiene proprio e sfoga tutto il suo rancore personale (tipico dei 5 Stelle) nei confronti del leader di Forza Italia, morto il 12 giungo ...I consiglieri di centrodestra: "Un altro esempio di come le parole e gli annunci di questa amministrazione comunale siano molto lontani dalla realtà" ...