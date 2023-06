de la Fuente | «La cosa più importante è il lavoro precedente il titolo Il titolo è solo la vernice»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 giugno 2023) Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale della Nations League contro la Croazia. La Spagna si è qualificata battendo l’Italia. Sulla possibile formazione che manderà in campo domani, de laha detto: «Aspettiamo oggi pomeriggio per l’ultimo allenamento. Valuteremo le condizioni di tutti, ma stanno tutti benissimo. Ho fiducia cieca in tutti. Nel nostro approccio tutto è molto ragionato». Sulla Croazia: «Sarà un duello molto equilibrato. Ognuna ha le sue caratteristiche positive. Se siamo qui è perché siamo le due migliori squadre d’Europa. Cercheremo di sfruttare le nostre argomentazioni». Sulla condizione della Spagna, de la: «Per quanto riguarda la Spagna, la vedo nel momento migliore della stagione. L’aspetto fisico è superato da quello mentale. E ...