Dalla Francia | il Psg spaventa l’Arsenal | vuole Arteta per la panchina

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Psg continua a puntare su Mikelper lala testata RMC ha assicurato che i parigini siano entrati in trattative con l’allenatore spagnolo del, sotto contratto fino al 2024 con i Gunners. Il tutto dopo che con Nagelsmann è arrivata la fumata nera e in virtù della certa separazione dall’attuale tecnico Christophe Galtier, che non ha soddisfatto in questa stagione. SportFace.

È in corso in val Maurienne un corteo da parte oppositori alla linea ferroviaria Torino - Lione. I manifestanti sono partiti dal campo base allestito a La Chapelle per dirigersi verso il confine con l'...Nello Toscano: "Portal in, fra i pilastri musicisti jazz del "secolo scorso" ha l'... napoletana e jazz, formatocantante Maria Pia de Vito, dal chitarrista Roberto Taufic e dal ...Grandi polemiche inper le preghiere musulmane recitate in tre scuole pubbliche di Nizza da una quindicina di ...tutti i segni religiosi ostentatori e pratiche religiose sono escludelegge ...

La città francese vara i recuperatori di acqua piovana "di cittadinanza", per ottimizzare la gestione e la conservazione idrica.Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi è intervenuto a Canale 21: "Garcia Era nella lista, ma De Laurentiis ha spiazzato tutti. Le ultime esperienze tra Marsiglia e Lione non sono state troppo ...