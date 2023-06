Da Lotito a Percassi | ecco chi tratterà con Sky | Mediaset e Dazn per i diritti tv E c''è un giorno chiave

(Di sabato 17 giugno 2023) Tutto come da previsione. Le buste aperte ieri nel corso della Lega Serie A in merito all'assegnazione deitv del massimo campionato...

Marotta, Gianluca Ferrero per la Juve, l'amico Urbano Cairo con la moglie Mali Pelandini e i figli per il Toro, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudioper la Lazio,per l'...Si può parlare di acume bilancistico nell'amministrazione della Lazio, dove il duo- Tare, ... meno bene il lato agonistico, ma la Dea, si sa, tutti gli anni vende e rinnova:......la stessa inchiesta ha coinvolto altri dirigenti sportivi come Adriano Galliani e i, la ... Per altri presidenti, invece, la Procura ha chiesto l' assoluzione : si tratta di Claudio, ...

Da Lotito a Percassi: ecco chi tratterà con Sky, Mediaset e Dazn per ... Calciomercato.com

Le big italiane si preparano per la prima fase del calciomercato, con la situazione Koulibaly che tiene sulle spine Juventus e Inter ...