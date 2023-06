(Di sabato 17 giugno 2023) Sei anni dopo quello che fece Atari con le cartucce del videogioco E.T., anche l’azienda di Cupertino provò a nascondere per sempre un fallimento clamoroso. Di cui online restano infatti pochissime tracce

Da Lisa al Lisa: la storia incredibile dei computer Apple sepolti in una discarica nello Utah la Repubblica

