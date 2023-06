Cuzzupi UGL Scuola | “Agenda Sud | assunzioni | semplificazione Si continui su questa strada”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 17 giugno 2023) “Quel che conta adesso è costruire il futuro. La, per troppo tempo è rimasta ferma o ha subito riforme prive di realismo o ricche di banchi a rotelle. Adesso - e occorre darne atto al Ministro Valditara - siamo di fronte al tentativo concreto di ridisegnare il valore dell’Istituzione scolastica cercando di cancellare il divario tra zone del Paese conSud e dare un impulso deciso alle procedure per l’assunzione dei docenti, per la formazione e per il potenziamento delle attività amministrative di controllo. In pratica è il buon esempio di come ottimizzare le risorse disponibili”. L'articolo .