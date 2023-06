Cuccioli dalla Romania | i carabinieri di Venezia e Verona sgominano il traffico illegale di animali | denunciati esportatore e rivenditore

(Di sabato 17 giugno 2023) IForestali dicon la collaborazione del Nucleo Investigativo deidi, hanno smantellato un fiorentedidi razza Bouledogue francese proveniente, radicatosi in provincia dima con diramazioni su tutta Italia. Il nome dato all’operazione “Ghost kennel” (allevamento di cani fantasma) richiama appunto l’assenza di qualsivoglia tracciabilità deiche arrivati in Italia venivano falsamente spacciati dalveronese come provenienti da un suo allevamento inrisultato appunto “fantasma”. L’associazione infatti operava al fine di eludere dolosamente le norme che regolamentano il commercio di ...

... oltre a siringhe con microchip pronte per l'inoculazione aisopravvissuti al viaggioRomania. Ma il modus operandi dell'associazione criminale veniva smascherato soprattutto grazie ...I loro vecchi padroni hanno cacciato via i due, persone senza cuore che non hanno esitato ... Circondatisporcizia, Clarinha, la cagnolina nera, e Ritinha, quella rossa, erano ...Quest'uomo ha ricevuto in regalosua famiglia duedopo aver perso il suo amato Kobe, un cane che era stato con lui per 14 anni. Vivere per tanti anni con un animale significa creare un ...

Verona. Traffico illecito di cuccioli dalla Romania, trasportati in condizioni terribili. In 4 a processo ilgazzettino.it

È stata fermata l'associazione a delinquere che vendeva cani di razza Bulldog francese provenienti da un allevamento “fantasma” Romania, senza essere sottoposti alle cure necessarie e in condizioni p ...Vendevano falsi cuccioli di razza, smascherata una banda di trafficanti senza scrupoli di cani: quattro nei guai, ecco come facevano ...