L'avrei visto molto bene al Monza - prosegue- credevo accettasse la corte die Galliani anche per restare vicino casa e continuare comunque a giocare in Serie A. Ibrahimovic ha ...L'avrei visto molto bene al Monza - prosegue- credevo accettasse la corte die Galliani anche per restare vicino casa e continuare comunque a giocare in Serie A. Ibrahimovic ha ...

Crudeli: “Berlusconi Ci lascia un grande personaggio” Pianeta Milan

La possibilità di approdare al Milan e l’opinione su Lukaku: questo il succo dell’intervento di Fabrizio Ravanelli ai microfoni di TvPlay Intervenuto ai microfoni di TvPlay… Leggi ...“Ho rivisto il mio passato”. Così a Tuttomercatoweb Tiziano Crudeli volto noto in orbita Milan ricorda Silvio Berlusconi. “Sono anch’io molto avanti negli anni, ...