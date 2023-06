Crotone | abusi sessuali su minori centro accoglienza migranti | arrestato 54enne

(Di sabato 17 giugno 2023) (Adnkronos) – I carabinieri hannounse indagato per violenza sessuale suospitati in un. Il provvedimento recepisce gli esiti delle indagini avviate nell’ottobre del 2022, quando alcuni, ospiti deld’organizzato presso una struttura ricettiva a Isola di Capo Rizzuto, hanno richiesto l’aiuto dei carabinieri per scongiurare ulteriori episodi di violenza sessuale. L’attività di indagine ha permesso di raccogliere plurimi indizi a carico del destinatario del provvedimento che avrebbe circuito le vittime, approfittando anche della loro fragilità economica e psicologica, con promesse di denaro e altre utilità, e le avrebbe indotte al compimento di atti ...

(Adnkronos) – I carabinieri hanno arrestato un 54enne crotonese indagato per violenza sessuale su minori ospitati in un centro accoglienza. Il provvedimento recepisce gli esiti delle indagini avviate ...Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di ricostruire gli episodi. L’uomo avrebbe approfittato della fragilità psicologica dei migranti ...