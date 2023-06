Quel dipinto in casa:senza valore, per quanto gradevole, o pezzo d'autore E, nel secondo caso, quanto potrebbe valere Oppure: desideri da sempre una piccola scultura per il salotto, ne vorresti tanto acquistare ...Basta una sbavatura e undiventa una. Charles lo sa bene. "La pista è stretta, il fondo spesso sconnesso, per andare veloce devi fidarti anche delle tue sensazioni. In qualifica ...Ilera stato ritenuto una '' dai proprietari Secondo il settimanale Le Point, è stato un commissario d'asta - durante un inventario ordinato dagli eredi della casa - a scoprire il ...

Crosta o capolavoro Ecco l'algoritmo che ti aiuta a valutare le opere d'arte la Repubblica

Si chiama Vobot e l’ha lanciato la piattaforma ValutaOpere: con una procedura guidata fornisce valutazioni e informazioni per semplificare la stima, la ...