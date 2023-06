Croazia | Perisic | “Meritiamo il primo trofeo”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) “Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l’energia per arrivare a conquistare ciò che ci manca, un”. Queste le parole di Ivan, intervenuto in conferenza stampa in vista della finalissima della Nations League che vedrà la suasfidare la Spagna. Sulle Furie Rosse: “Nessuno è un vero favorito contro la Spagna e anche se ha molti giocatori nuovi e giovani, giocano tutti per grandi squadre”., insieme al capitano Luka Modic, all’ex compagno in nerazzurro Marcelo Brozovic e al difensore Domagoj Vida, sognano di conquistare ildopo essere arrivati secondi ai Mondiali nel 2018 e terzi in Qatar. “Per molto tempo siamo stati il fulcro di questa squadra, abbiamo giocato insieme per quasi dieci anni – ha detto il giocatore del ...