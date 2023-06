Croazia | Dalic | «Spagna? Abbiamo le qualità per giocare alla pari | cercheremo di dimostrarlo in campo»

(Di sabato 17 giugno 2023) Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lain Nations League Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lain Nations League. PAROLE – «Conosciamo molto bene la: a loro piace il possesso p, hanno grandi individualità, grande tecnica e sono molto veloci.giocato contro di loro a Copenaghen, a EURO2020, eperso ai supplementari.leperdiin. L’enorme interesse ...

Il ct, Zlatko, non vede una favorita tra le due finaliste "sono "50 - 50" ma ha sottolineato che la vittoria sarebbe una giusta ricompensa per celebrare l'era d'oro della. "Coronerebbe ...Ladi Zlatkotornerà in campo domani per andare a caccia del primo grande titolo internazionale, la Nations League . I croati sfideranno la Spagna a Rotterdam nella finalissima in programma ...Labatte l'Olanda a Rotterdam con un 2 - 4 ai supplementari e vola in finale, che disputerà domenica alle 20.45. Una grande partita di un gruppo solido guidato dall'allenatore, Zlatko, che ...

Croazia, Dalic: "Questa è la Croazia migliore di sempre. Sono tutti ragazzi devoti alla Nazionale,... Fcinternews.it

"Siamo arrivati secondi e terzi, e sono sicuro che troveremo l'energia per arrivare a conquistare ciò che ci manca, un trofeo. (ANSA) ...La Nazionale allenata da Luis de la Fuente parte leggermente con i favori del pronostico. Il successo di Alvaro Morata e compagni è proposto a 2.05 ma guai a sottovalutare una Croazia (la doppia ...