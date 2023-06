Croazia | Dalic | “Finale equilibrata | dirò ai ragazzi di godersela”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) Ladi Zlatkotornerà in campo domani per andare a caccia del primo grande titolo internazionale, la Nations League. I croati sfideranno la Spagna a Rotterdam nella finalissima in programma alle ore 20.45. “Le possibilità sono 50 e 50: è una partita molto importante – ha dichiarato il ct croato in conferenza stampa -. Entrambe le squadre avranno probabilmente un approccio diverso rispetto alla semiai mieiche devono godersi lacon il piacere di provare a fare qualcosa di grande”. Sul Mondiale: “Abbiamo disputato un ottimo Mondiale in Qatar. Nei sei mesi successivi al Mondiale la maggior parte della squadra è rimasta la stessa, anche se ci manca Gvardiol”. Sulla Spagna: “Conosciamo molto bene la Spagna: a loro piace il possesso palla, hanno ...