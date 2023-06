Criscitiello | «Su Frattesi anche la Juventus | ma Inter accontenta Carnevali!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023)durante Sportitalia ha parlato della cessione di Davidecon l’in prima fila, e con l’essamento della solita. BLITZ – Micheleha espresso la propria opinione sul futuro del centrocampista italiano: «Perc’è stato un blitz sia dell’che della, che ha provato a chiedere il giocatore, ma se l’ha i soldi che servono a Carnevali perre il calciatore che vuole restare in Serie A, Milano è perfetta per».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...