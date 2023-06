Cremonese | non esercitato il riscatto di Vasquez e Meité

(Di sabato 17 giugno 2023) Dopo la retrocessione in B e l’accordo per la permanenza di Davide Ballardini alla guida della squadra, laha reso noto “di non averl’opzione diprevista negli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo di Johane Soualiho. Opzione dinon esercitata, ove prevista, anche nei confronti dei calciatori dellatrasferiti a titolo temporaneo presso altre società nella stagione 2022/23?. SportFace.

Una vita che dalla Romagna lo ha portato a difendere la porta dellae della Under 21, da mercoledì impegnata all'Europeo. E dire che all'iniziostava nemmeno in porta. 'Da piccolo, ...... ovvero Giuseppe Favalli, difensore che giunse ai biancocelesti nel 1992 arrivando dalla, ...con più presenze troviamo un atleta che a molti delle più giovani generazioni potrebbedire ...... in prestito allanelle ultime due stagioni, ha parlato del suo futuro e delle voci sulla Juve a 'Sportweek': 'Con il mio agente ci siamo dati una regola: finchéc'è nulla di concreto, ...

La Cremo non esercita il diritto di riscatto per Vasquez e Meité US Cremonese

Come sottolineato nel comunicato ufficiale diramato questa mattina dalla Cremonese, i calciatori ceduti in prestito con diritto di riscatto nelle.Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", uno dei principali indiziati a lasciare il Grifone sarebbe Massimo Coda, su cui si sarebbero fatte avanti Cremonese e Palermo, che vorrebbero ...