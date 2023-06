(Di sabato 17 giugno 2023) Con un comunicato ufficiale, laha comunicato di non aver esercitato iper due calciatori della sua rosa Lahato il mancato riscatto di Vasquez e Meité. La nota ufficiale del club. IL COMUNICATO – U.S.comunica di non aver esercitato l’opzione di riscatto prevista negli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo di Johan Vasquez e Soualiho Meité. Opzione di riscatto non esercitata, ove prevista, anche nei confronti dei calciatori dellatrasferiti a titolo temporaneo presso altre società nella stagione 2022/23.

Cremonese, arriva la conferma: due mancati riscatti per i grigiorossi Calcio News 24

