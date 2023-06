Covid | contagi ai minimi Lunedì 12 giugno solo un caso

(Di sabato 17 giugno 2023) IL REPORT SETTIMANALE. In una settimana registrati 54 nuovi casi, in calo del 32,5% rispetto ai sette giorni prima. Due i decessi.

'Anche se l'Oms ha dichiarato che la pandemia è finita ilesiste ancora e per questo dobbiamo sviluppare nuovi vaccini e anticorpi monoclonali per ...che possano prevenire l'emergere nuovi...Una prova indiretta è che alcuni paesi, ad esempio, a fronte del calo complessivo dei casi e dei decessi segnalati, continuano a mostrare carichi elevati di- 19, inclusi aumenti di nuovi casi ...Ema e Ecdc: i nuovipotranno tornare con l'arrivo del ...

Covid Italia, 7.461 contagi e 81 morti: bollettino ultima settimana Adnkronos

Scendono i contagi e i morti Covid in Italia. Nella settimana dal 2 al 9 giugno si sono registrati 9.084 nuovi contagi di Covid-19 in calo del 31,2% rispetto alla… Leggi ...Siena, il giorno di due nuovi laureati all'università: Fauci e Rappuoli. "Nuove pandemie e lotta all'antibiotico resistenza le sfide per il Biotecnopolo " dicono i due "ragazzi di belle ...