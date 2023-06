Dopodiché, grazie alla testimonianza del, la Altun viene scagionata e torna alla tenuta . Terra Amara Anticipazioni Turche: Behice vuole che Mujgan uccida Zuleyha! Behice non ha alcuna ...Luisa, invece, è sull'isola per il colloquio mensile con ilche da violento è divenuto ... Il maestrale che soffia impetuoso e liad attendere sull'isola di poter ripartire mette a nudo ...Nel frattempo, Mujgan , vedendo ils'innervosisce e si sfoga con Sabahattin; in un secondo ... Qui, la dottoressal'ex sarta ad impiccarsi : se non lo farà, le sparerà . La Altun ...

Costringe il marito a interrompere le cure per l’Alzheimer e gli toglie 2 milioni di euro dal conto in banca: indagata Il Corriere della Città

“Mia moglie è stata prima colpita con dei pugni e buttata a terra, poi è stata riempita di calci. La cosa che mi ha ferito di più però è stata l’indifferenza della gente. Nessuno, tranne me e un camer ...Il caso affronta la storia di un 40enne di Castelfranco, di origine albanese, che avrebbe avuto una storia molto tormentata con una connazionale sposata e con un figlio piccolo, che sarebbe stata cost ...