... lui tenta di darle fuoco L'uomo, appostato dietro una siepe, quando l'ha vista passare le ha gettato addosso del liquido infiammabile, presumibilmente, provando a darle fuoco con dei ...Iannelli a questo punto gli sta addosso: prima lodie poi gli dà fuoco. La Corte, presieduta dal giudice Massimo Zaniboni, ha quindi ascoltato le deposizioni di cinque testi, agenti ...La brutale e cruenta aggressione avvenuta l'11 maggio del 2022 in via Petta , a Olbia , è contenuta in video proiettato questa mattina nell'aula della Corte d'assise di Sassari. Lodie gli dà fuoco: il video in Tribunale In quest'aula si sta celebrando il processo a Davide Iannelli , 48enne di origini napoletane accusato di aver bruciato vivo il suo vicino di ...

Cosparge la ex di benzina e tenta di darle fuoco in strada. Salvata da un passante leggo.it

Lei lo ha lasciato e lui l'ha cosparsa di benzina e ha tentato di darle fuoco in strada. Un uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato, dopo l'indagine coordinata dalla procura di Roma, ...Choc a Roma: ha tentato di darle fuoco cospargendola di benzina perché lei lo aveva lasciato. È stato arrestato un 39enne ucraino che lo scorso 24 maggio aveva aggredito in ...