Cos’ha rappresentato Berlusconi per gli italiani all’estero? La vicenda kazaka è rivelatrice

(Di sabato 17 giugno 2023) Quanta letteratura intorno alla figura di Silvio! Si è detto tanto dell’imponente presenza del suo mondo per l’ultimo saluto, partecipazione cui ha fatto da contraltare l’assordante assenza di leader stranieri. E nel profluvio di commenti si è posto poco l’accento su cosa abbiaSilvioper gliresidenti. C’era da gonfiare il petto e andare orgogliosi di quel Capo di governo così singolare o imbarazzarsi fino ad arrossire? Ognuno ha la sua risposta, di certo non sarà stato facile, nemmeno per i sostenitori più convinti del magnate, provare a spiegaregesta e pensieri di quel personaggio archetipo dell’tà. Strabuzzammo gli occhi a Taraz, nel profondo sud del Kazakistan, scorgendo il suo cognome ...

