Corteo M5S | Conte in testa alla manifestazione con il pugno alzato

Ha sfilato accanto alanche il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni . " Ogni volta ... Alc'è anche Roberto Fico : " Io credo che siccome oggi è una manifestazione importante ..."Una piazza piena, al di là delle aspettative. Hanno risposto in tantissimi all'appello, a un libero appello, a un libero invito". In testa al, Giuseppe Conte apre la manifestazione 'Basta Vite Precarie' voluta dal Movimento 5 Stelle a cui hanno partecipato in 15mila - secondo gli organizzatori - e terminata dopo circa un'ora ai Fori ...Elly Schlein alla manifestazione contro il precariato di Giuseppe Conte Elly Schlein scende in piazza con i Cinque Stelle , seppure per un breve saluto in apertura del. La scelta è maturata nella serata di ieri, dopo la telefonata fatta da Giuseppe Conte a Schlein e durante la quale, stando a quanto si apprende, sarebbe arrivato un invito ufficiale nei ...

Beppe Grillo è tornato a parlare alla folla dopo il corteo del Movimento 5 Stelle contro il precariato e il lavoro sottopagato ...Polemiche anche sull'Ucraina. Prima l'abbraccio Conte-Schlein. La segretaria del Pd: ''Lavoriamo insieme per salario minimo e reddito'. L'ex premier: 'Questa è la piazza della maggioranza del Paese'.