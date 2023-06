Corea del Nord | situazione internazionale trasformata | Kim riunisce i suoi

(Di sabato 17 giugno 2023) Pechino, 17 giu. - Indelè in corso una conferenza politica su cui sono puntati gli occhi degli osservatori perché la riunione affronta la "mutata" nel mezzo ...

Pechino, 17 giu. - InNord è in corso una conferenza politica su cui sono puntati gli occhi degli osservatori perché la riunione affronta la "mutata situazione internazionale" nel mezzo delle tensioni nella ...Dal 2013 laSud ha vietato tutte le importazioni di pesce da otto prefetture giapponesi vicino a Fukushima e ieri il governo ha affermato che il divieto continuerà a rimanere in vigore ...A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi è stato segnalato da Repubblica di(475. La Regione Europea ha segnalato oltre 367.000 nuovi casi, con una diminuzione47% rispetto al ...

PYONGYANG, 17 GIU - La Corea del Nord ha avviato una riunione plenaria del Partito dei lavoratori alla presenza del suo leader Kim Jong-un per discutere questioni relative all'economia, alla ...Pechino, 17 giu. (Adnkronos/Europa Press) - In Corea del Nord è in corso una conferenza politica su cui sono puntati gli occhi degli ...