Coppa Len di Nuoto di Fondo | a Belgrado | argento e bronzo per Guidi e Sanzullo

(Di sabato 17 giugno 2023)– Prosegue la stagione dellaLen delin Acque Libere. L’Italresta padrona del podio a. nella 10 km maschile Marcellosi mette l’al collo con il crono di 1h51’57”88. Ilva a Marioche ha chiuso la gara con 1h51”58”94. La gara è stata vinta dall’ungherese Kristof Rasovszky in 1h51’53”70. Una fruttuosa terza tappa della competizione del circuito internazionale. Lo è anche per la gara femminile. La tedesca Lea Boy ha conquistato l’oro in 2h02’16”37. Il secondo posto è andato ad Arianna Bridi, sempre più competitiva, dopo i due anni di stop. La 27enne di Trento tocca il traguardo in 2h02’20”21, regolando allo sprint la magiara Bettina Fabian (2h02’20”71). Il Circuito ...

L'accordo con Andrea, giovane mancino di soli 18 anni, che l'anno prossimo oltre che fra i 13 del roster che prenderà parte al Campionato di A1, allaItalia e allaEuro Cup, potrà anche ...- semifinaleEURO CUP - bronzo nel campionato croato, - bronzo nellacroata - (55 gol in stagione) - European League, - bronzo nel campionato croato - (52 gol in stagione) - 1 bronzo nel ...... in cui, oltre al Campionato di Serie A1 e laItalia, giocherà per il terzo anno consecutivo laEuro Cup. Il presidente Marcello Giliberti, ufficializzata la partenza alla volta di Brescia ...

PALERMO – Quasi definito il roster con il quale il TeLiMar Palermo affronterà la prossima stagione sportiva 2023/2024, in cui, oltre al campionato di Serie A1 e la Coppa Italia, giocherà per il terzo ...