Controffensiva | Kiev parla di avanzamenti nel fronte sud

(Di sabato 17 giugno 2023) La viceministra della difesa ucraino Hanna Maliar ha confermato che le truppe sono state 'impegnate in mosse attive' per far avanzare lanel sud del paese. Maliar ha detto: '...

...confermato che le truppe sono state 'impegnate in mosse attive' per far avanzare la...riconosciuto i progressi ucraini e ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze di...Gli investigatori tedeschi sono certi che ci siano i sostenitori didietro l'attacco, mentre ... Mondoucraina, arrivano i primi (e costosi) successi Davide Maria De Luca ©...51, "successo tattico nella

Ucraina, abbattuti due missili Kinzhal su Kiev. Controffensiva verso Mariupol Adnkronos

Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, vola a San Pietroburgo per incontrare Vladimir Putin, dopo il meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano di pace pe ...