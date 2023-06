Conte | Non ci uniamo a orgia celebrativa per Berlusconi | noi non siamo ipocriti

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2023 "Quella seguita alla morte di Silvioè stata un', io sono stato attaccato per non essere andato al funerale, ma noi none non ci si chieda di confondere la nostra storia e i nostri valori con la parabola politica cheha interpretato". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe, in occasione del corteo contro la precarietà, organizzato a Roma dal M5s. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev