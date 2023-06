Confessa uno degli uomini accusati di essere lo scafista della barca naufragata in Grecia | “Solo lavori a bordo | non sono l’organizzatore”

(Di sabato 17 giugno 2023) Hato una delle nove persone fermate dalle autorità greche e accusate di far partesquadra di scafisti che ha organizzato la traversata per oltre 600 persone adell’imzionea largo di Pylos. Mentreancora in corso le ricerche dei dispersi, con 104 persone tratte in salvo e 78 decessi accertati, unoegiziani in custodia ha ammesso di aver ricevuto del denaro per svolgerenave Adriana durante il viaggio, ma ha smentito diun “membro chiave” del traffico di migranti. Un semplice gregario, insomma, stando alle sue dichiarazioni. Se quello che dice è vero, resta da capire chi siano gli altri organizzatori del viaggio che si è ...

Intanto, le autorità portuali greche hanno identificato 9 persone tra i salvati come sospetti trafficanti, che sono stati trattenuti a Kalamata, e uno è in ospedale. Mentre è in corso un'indagine ...

