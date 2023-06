Compleanno di re Carlo | 70 velivoli della Royal Navy sorvolano Londra

(Di sabato 17 giugno 2023) Circa 70, dell’esercito britannico eAir Force, hanno preso parte ai primi festeggiamenti ufficiali per ildi reIII che si sono svolti oggi a. Il re, la regina e altri membrifamiglia reale hanno guardato dal balcone di Buckingham Palace mentre gli aerei sorvolavano il centrocapitale in uno spettacolo di sei minuti. Il momento piu’ significativo e’ avvenuto quando 18 aerei si sono disposti in volo formando la sigla “CR”, ovvero “Charles Rex”, che ha provocato la reazione positiva e sorpresafamglia reale che ha applaudito dal balcone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il re partecipa a cavallo. L'ultima volta era accaduto nel 1986, quando la regina Elisabetta sfilò con la sua Burmese ...