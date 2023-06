Colpo dall’Atalanta | il Napoli sistema la difesa

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilchiude un grandi mercato dalla Serie A: all’ombra del Vesuvio arriva il difensore dell’Atalanta. Ilha un nuovo allenatore: il casting di Aurelio De Laurentiis si è chiuso con la scelta che è ricaduta sull’ex Roma e Al Nassr, Rudi Garcia. Una decisione per certi versi sorprendente, visto che Galtier era da tutti dato come il candidato numero uno alla panchina azzurra, ma che apre di fatto il mercato dei partenopei. Da questo punti di vista, la squadra scouting (in attesa di capire come finirà la vicenda Giuntoli) è già alla ricerca di profili validi da proporre al nuovo allenatore. L’obiettivo della società è andare a perfezionare quei ruoli dove la rosa è più corta per rendere la squadra ancora più competitiva. Proprio per questo ilè alla ricerca anche di un terzino destro in grado di ...