Cobra Kai | la fine della serie non è stata una decisione di Netflix

Al TUDUM , il suo evento ...

Ecco come Cobra Kai si sta preparando alla sua stagione finale ComingSoon.it

Cobra Kai never dies! But the Netflix favorite is preparing for its sixth and final season at the streamer and viewers are getting their first peek at production.Related: 'Cobra Kai' Season 6: Everything to Know Curtis Bonds Baker/Netflix Before the read-through began, Ralph Macchio (Daniel) spoke to his castmates and expressed that it was "great to ...