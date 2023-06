(Di sabato 17 giugno 2023) Il summit andato in scena qualche giorno fa tra la dirigenza e Simone Inzaghi è servito per mettere a punto le strategie per il mercato, sia per quanto riguarda le… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

E chissà che il lungo colloquio trae Al - Khelaifi prima della finale di Champions non sia ... Quasi un modo per dire che ne servirà un'altra per perfezionare ilritorno, anche perché ...Nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota l'ipotesi anche di unritorno, quello di Achraf Hakimi . L'esterno marocchino vuole tornare e il Psg potrebbe anche lasciarlo partire. ...Nei prossimi giorniriprenderà anche i contatti con il Monza per Carlos Augusto (24 anni), individuato come profilo ideale nel caso in cui i nerazzurri lasciassero partire Robin Gosens (28), ...

Clamoroso Marotta, dalla Juve il sostituto di Barella ... Calciomercatonews.com

Il futuro di Marco Verratti è incerto: il centrocampista è accostato a varie squadre, e c'è chi parla di un contatto con l'Inter ...Il giornalista Gamba ha commentato la situazione della Juventus in merito al possibile arrivo di Giuntoli e al futuro di Rabiot ...