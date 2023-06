Civitavecchia | arriva l’ordinanza “anti-rumore” | stop alla musica all’una di notte

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 giugno 2023)– “Conferma di tutti i divieti di vendita di bevande in vetro da asporto (dalle 21:00 alle 7:00) e limitazione delle ‘attività rumorose’ connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi/esercizi commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza”. Questi alcuni dei provvedimenti inseriti nelfirmata dal sindaco di, Ernesto Tedesco. In particolare, rispetto al passato, se l’anno scorso i locali potevano procedere ad intrattenimentili fino alle 2:00 didal giovedìdomenica, tale possibilità è esclusa: “cessino alle ore 1:00 notturne ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali, con apparecchi ...