Cina | influencer 21enne muore in un campo di dimagrimento | «Voleva perdere 100 chili»

(Di sabato 17 giugno 2023) Un’cinese di 21 anni è morta nel tentativo di100di peso per ispirare i suoi follower. Il decesso della ragazza – Cuihua, così era nota sui social – è avvenuto all’interno di undi addestramento per ilnel quale era entrata quando pesava 156, alla presenza delle telecamere del canale di informazione statale Cnr News. La morte, riporta la Cnn, ha aperto un dibattito insulla necessità di regolamentare il mercato degli, in maniera simile a quanto avviene in Italia in queste ore, in seguito alla morte di un bambino di 5 anni nell’incidente di Casal Palocco. In seguito all’incidente, Cnr avrebbe cercato di nascondere l’accaduto rimuovendo i video dal proprio account sulla piattaforma ...

