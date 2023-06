Cile | Repubblica Dominicana travolta 5-0 in amichevole | tripletta di Ben Brereton Diaz

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) Netta vittoria inper il, che nella notte italiana ha travolto 5-0 laa Vina del Mar. Il match, che ha visto in campo per tutti i 90 minuti anche due volti noti al calcio italiano come Arturo Vidal e Gary Medel, è stato caratterizzato dalladi Ben. L’attaccante del Blackburn ha segnato i tre gol tra l’11’ e il 25? del primo tempo, diventando il primo nella storia della nazionalena a segnare unain così poco tempo. La doppietta di Barticciotto ha poi completato l’opera per il pokerissimo finale in favore della “Roja”. SportFace.